Как усугубляется топливный кризис в России
В 18 российских регионах из этого количества водителям уже разрешают покупать не более 50 литров бензина или одного полного бака, пишет The Moscow Times.
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А в 11 регионах сообщают о нехватке топлива на значительном количестве АЗС. Хотя официально сети ограничения по объему продаж там пока не вводили.
На фоне дефицита в России стремительно растут оптовые цены на топливо. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с начала года они подскочили как минимум на треть:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- бензин АИ-92 подорожал примерно на 30%;
- бензин АИ-95 — примерно на 33%;
- дизельное топливо — около 40%, достигнув рекордных 75,9 тысячи рублей за тонну.
Эксперты считают, что наиболее вероятным сценарием для регионов России будет дальнейший рост цен на топливо. Подобная ситуация уже наблюдалась летом 2025 года.
В то же время в оккупированном Крыму, по их мнению, ситуация остается значительно сложнее, а быстрых путей решения проблемы пока не видно.
В России начинает формироваться полноценный топливный кризис. Пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки дефицита появились уже в июне. Если ситуацию не удастся стабилизировать, топливный фактор может стать ключевым драйвером инфляции во втором полугодии,
– предупредил стратег "Финам" Ярослав Кабаков.
Почему проблемы с топливом обостряются
Главной причиной дефицита специалисты называют систематические удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По информации Reuters, к концу мая почти все крупные НПЗ в центральной части России либо сократили производство, либо даже временно остановили работу
Вместе с тем аналитики выделяют несколько дополнительных факторов, усугубивших топливный кризис в России:
- Экспортные ограничения
С 2024 года Россия неоднократно вводила временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива. Это должно было стабилизировать внутренний рынок, однако полностью проблему не решило.
- Государственное регулирование рынка
Усиленное вмешательство со стороны регулирующих органов, в частности Федеральной антимонопольной службы России, и ограничения биржевых операций частично сдерживали спекуляции. В то же время это снижало ликвидность рынка и затрудняло быстрые поставки топлива.
- Логистические проблемы
Перегрузка железнодорожной инфраструктуры привела к задержкам поставок в регионы. Даже при наличии топлива у производителей доставка часто не успевает за спросом.
В итоге эти факторы наложились друг на друга и усугубили общий дефицит на рынке топлива в России.
Напомним, по оценкам аналитиков, удары по российским НПЗ привели к резкому сокращению переработки нефти. В настоящее время не работает почти треть мощностей российских НПЗ.
Для борьбы с топливным кризисом Министерство энергетики России даже создало специальный штаб, в который вошли все крупнейшие компании-производители топлива.