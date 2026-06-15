Що затримання танкера тіньового флоту означає для України?

Накладений на Росію санкційний режим працює обмежено у разі відсутності фізичного контролю над перевезеннями. Тому потрібно посилювати перевірки танкерів на ключових маршрутах. Про це в коментарі 24 Каналу розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Затримання танкера Smyrtos у водах Великої Британії відбулося 14 червня. Як зауважує Владислав Власюк, він є типовим судном тіньового флоту, оскільки за останній рік пройшов повну перебудову власності й управління та працював на маршрутах російського нафтового експорту.

Україна запровадила санкції проти судна у грудні 2025 року, а під час затримання Великою Британією воно мало санкційний статус ЄС, Швейцарії та Канади.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Далі логічний крок – більше перевірок та арештів танкерів у ключових морських маршрутах. Україна формує додаткові юридичні підстави для арешту суден і конфіскації незаконно транспортованої нафти та передає інформацію партнерам. Очікуємо також на законодавчі кроки ЄС у цьому напрямку.

Уповноважений зазначає, що окрім санкційної роботи Велика Британія починає більш активно контролювати переміщення транспорту у своїх територіальних водах. Зокрема, у відповідь на випадки супроводу танкерів тіньового флоту російськими військовими силами.

Такий підхід може задати тон для інших партнерів у посиленні реального, а не лише формального тиску. Вдячні Британії за важливий крок проти тіньового флоту Росії. Кожне рішення партнерів, яке скорочує нафтові доходи РФ, напряму впливає на здатність вести війну проти України,

– говорить Владислав Власюк.

Що свідчить про належність судна Smyrtos до тіньового флоту?

Як розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, після лютого 2025 року судно змінило структуру управління та назву: з Myrtos на Smyrtos.

У різні періоди до структури управління були залучені компанії, зареєстровані в Сінгапурі, Гонконгу, на Сейшелах, а кінцеві бенефіціари залишаються непрозорими. Зокрема, однак з компаній також керувала іншими танкерами, що займалися експортом російської нафти після запровадження санкцій і цінової стелі G7.

"Судно було задіяне в системі російського експорту, зокрема з порту Козьміно – одного з ключових експортних терміналів РФ для постачання нафти на азійські ринки. Smyrtos неодноразово змінював прапор, зокрема працював під реєстрацією Камеруну. Такі зміни зазвичай використовуються для ускладнення контролю за судном і його попередніми операціями", – говорить Владислав Власюк.

5 червня Smyrtos завантажився в Усть-Лузі та вийшов із курсом на Порт-Саїд (Єгипет). Стандартний обсяг одного рейсу для такого танкера – близько 600 тисяч барелів нафти.

Нагадаємо, що Велика Британія вперше перехопила танкер тіньового флоту в Ла-Манші. В операції 14 червня, що тривала 6 годин, брали участь британські військові й правоохоронці.

Після завершення операції судно Smyrtos перевели на якір біля південного узбережжя Англії. За ним спостерігатимуть, аби запобігти можливим екологічним або безпековим ризикам.