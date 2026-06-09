Що зміниться в перевірках суден у Середземному морі?

Україна підтримує посилення перевірок суден і розраховує на подальше розширення обмежень для морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів у межах ЄС. Про це 24 Каналу відомо з коментаря уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

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8 червня голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про перехід заходів із протидії тіньовому флоту Росії на новий рівень. Посадовиця зробила заяву перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії.

Військово-морським силам держав-членів Європейського Союзу в межах операції IRINI дозволили брати на абордаж судна, які можуть порушувати міжнародні норми мореплавства. У випадках обґрунтованих сумнівів щодо ідентифікації ВМС отримали право оглядати судна.

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Уповноважений Владислав Власюк говорить, що посилення заходів перевірок є необхідним кроком, однак потрібні й подальші дії з огляду на масштаби тіньового флоту, який використовує Росія.

Владислав Власюк, уповноважений Президента України з питань санкційної політики Ми давно очікуємо більш чітких і рішучих дій у цьому напрямку з боку ЄС, оскільки діяльність російського тіньового флоту фіксується з 2023 року. Робота IRINI залишається активною, однак до останнього часу вона переважно обмежувалася спостереженням, радіоперевірками та інспекціями за згодою капітанів. Перехід до фізичних перевірок у ризикових випадках є логічним посиленням інструментарію, але все ще запізнілим відносно масштабів проблеми.

Владислав Власюк наголошує, що нерозв'язаною залишається проблема транспортування російської нафти через північні морські маршрути ЄС: від Фінської затоки та Балтійського моря через Данські протоки до Північного моря. Росія активно використовує цей шлях для експорту нафти й фінансування війни навіть попри зусилля окремих держав. Уповноважений нагадав, що Швеція від початку року затримала чотири судна, одне з яких можуть передати Україні.

Довідково: Операцію IRINI створили у 2020 році для контролю ембарго на постачання зброї до Лівії в межах мандату ООН. Її повноваження розширили у 2025 році, дозволивши застосовувати інструменти морського моніторингу щодо суден, які можуть залучати до обходу санкцій, зокрема, з перевезенням російської нафти. У 2026 році IRINI вперше застосували проти тіньового флоту.

Зокрема, перевірка відбулася 1 червня. Інспекційна група піднялася на борт танкера MV Oneiroi в міжнародних водах Середземного моря. Судно перебуває під санкціями ЄС та України. Підставою для перевірки стали підозри щодо використання неправдивого прапора та можливих зв'язків із транспортуванням російської нафти.

Які нові санкції ЄС готується запровадити проти Росії?

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії готують до презентації. До нього мають увійти замороження цінової стелі на російську нафту та внесення кількох десятків суден до переліку тіньового флоту на службі в Росії. Також можливі санкції проти російських енергогігантів "Лукойл" та "Роснєфть"

Як зазначив у коментарі 24 Каналу політолог Олег Саакян, новий пакет санкцій може стати проривним, оскільки до санкційних списків зможуть повернути прізвища та організації, які раніше блокувала Угорщина.