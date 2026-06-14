Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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Що відомо про операцію Великої Британії?

Кір Стармер заявив, що операція британських військових стала ще одним ударом для Росії

Ця успішна операція завдала Росії ще одного удару та нагадала всім, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України, що ми не дозволимо їм сховатися,

– сказав він.

Прем'єр також подякував військовим і правоохоронцям, які брали участь в операції та "щодня гарантують безпеку країни".

У Міністерстві оборони Великої Британії уточнили, що нафтовий танкер взяли на абордаж військові Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю.

Відомо також, що операція тривала шість годин: у ній брали участь гелікоптери Chinook, Merlin Mk4 і Wildcat, літак Королівських ВПС P-8, а також кораблі HMS Sutherland і HMS Ledbury.

Після завершення операції судно Smyrtos перевели на якір біля південного узбережжя Англії, де за ним спостерігатимуть, щоб запобігти можливим екологічним або безпековим ризикам.

Нагадаємо, ще в березні цього року Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Тоді в британському уряді цей крок назвали останнім ударом по "тіньовому флоту" Росії.

До слова, 8 червня голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про перехід заходів із протидії тіньовому флоту Росії на новий рівень. За її словами, військово-морським силам держав-членів Європейського Союзу в межах операції IRINI дозволили брати на абордаж судна, які можуть порушувати міжнародні норми мореплавства.