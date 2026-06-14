Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Что известно об операции Великобритании?
Кир Стармер заявил, что операция британских военных стала еще одним ударом для России
Эта успешная операция нанесла России еще один удар и напомнила всем, кто помогает финансировать войну Путина против Украины, что мы не позволим им скрыться,
– сказал он.
Премьер также поблагодарил военных и правоохранителей, которые участвовали в операции и ежедневно обеспечивают безопасность страны.
В Министерстве обороны Великобритании уточнили, что нефтяной танкер взяли на абордаж военнослужащие Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.
Известно также, что операция длилась шесть часов: в ней принимали участие вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, самолет Королевских ВВС P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.
После завершения операции судно Smyrtos перевели на якорь у южного побережья Англии, где за ним будут наблюдать, чтобы предотвратить возможные экологические или безопасности риски.
Напомним, еще в марте этого года Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.
Тогда в британском правительстве этот шаг назвали последним ударом по "теневому флоту" России.
К слову, 8 июня глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас объявила о переходе мер по противодействию теневому флоту России на новый уровень. По ее словам, военно-морским силам государств-членов Европейского Союза в рамках операции IRINI разрешили брать на абордаж суда, которые могут нарушать международные нормы мореплавания.