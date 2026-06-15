Что означает для Украины задержание танкера теневого флота?

Наложенный на Россию санкционный режим работает ограниченно в случае отсутствия физического контроля над перевозками. Поэтому необходимо усилить проверки танкеров на ключевых маршрутах. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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Задержание танкера Smyrtos в водах Великобритании произошло 14 июня. Как отмечает Владислав Власюк, он является типичным судном теневого флота, поскольку за последний год прошел полную перестройку собственности и управления и работал на маршрутах российского нефтяного экспорта.

Украина ввела санкции против судна в декабре 2025 года, а во время задержания Великобританией оно имело санкционный статус ЕС, Швейцарии и Канады.

Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Далее логичный шаг – больше проверок и арестов танкеров на ключевых морских маршрутах. Украина формирует дополнительные юридические основания для ареста судов и конфискации незаконно транспортируемой нефти и передает информацию партнерам. Ожидаем также законодательных шагов ЕС в этом направлении.

Уполномоченный отмечает, что помимо санкционной работы Великобритания начинает более активно контролировать перемещение транспорта в своих территориальных водах. В частности, в ответ на случаи сопровождения танкеров теневого флота российскими вооруженными силами.

Такой подход может задать тон для других партнеров в усилении реального, а не только формального давления. Благодарны Великобритании за важный шаг против теневого флота России. Каждое решение партнеров, которое сокращает нефтяные доходы РФ, напрямую влияет на способность вести войну против Украины,

– говорит Владислав Власюк.

Что свидетельствует о принадлежности судна Smyrtos к теневому флоту?

Как рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, после февраля 2025 года судно изменило структуру управления и название: с Myrtos на Smyrtos.

В разные периоды к структуре управления были привлечены компании, зарегистрированные в Сингапуре, Гонконге, на Сейшелах, а конечные бенефициары остаются непрозрачными. В частности, одна из компаний также управляла другими танкерами, занимавшимися экспортом российской нефти после введения санкций и ценового потолка G7.

"Судно было задействовано в системе российского экспорта, в частности из порта Козьмино — одного из ключевых экспортных терминалов РФ для поставок нефти на азиатские рынки. Smyrtos неоднократно менял флаг, в частности работал под регистрацией Камеруна. Такие изменения обычно используются для затруднения контроля за судном и его предыдущими операциями", — говорит Владислав Власюк.

5 июня Smyrtos погрузился в Усть-Луге и вышел курсом на Порт-Саид (Египет). Стандартный объем одного рейса для такого танкера – около 600 тысяч баррелей нефти.

Напомним, что Великобритания впервые перехватила танкер теневого флота в Ла-Манше. В операции 14 июня, которая длилась 6 часов, участвовали британские военные и правоохранители.

По завершении операции судно Smyrtos перевели на якорь у южного побережья Англии. За ним будут наблюдать, чтобы предотвратить возможные экологические или безопасности риски.