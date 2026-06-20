Что происходит с топливом в России

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства области.

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Кратковременные перебои могут быть связаны с логистикой и повышенным спросом,

– говорится в заявлении.

Российские СМИ отмечают, что ситуация с бензином в Тульской области находится под контролем УФАС (Управления Федеральной антимонопольной службы) и регионального министерства энергетики. СМИ же пишут, что в ходе ежедневного мониторинга установлено, что на сетевых АЗС топливо есть, а цены не изменились.

В то же время частные АЗС повышают цены по сравнению со своими коллегами.

Кроме того, все социально значимые службы и предприятия полностью обеспечены топливом.

А в "Тульских новостях" отметили, что жители Тулы обратили внимание на то, что цена на бензин на частных заправках значительно выше, чем на сетевых. Утром россияне заметили на одной из городских заправок цену 105 рублей за литр АИ-95.

Что происходит с топливом в России

Бензин в России продолжает дорожать. В частности, за одну неделю, с 9 по 15 июня, топливо на российских АЗС в среднем подорожало на 0,95%.

Эксперт Иван Ус в комментарии для "24 Канала" рассказал, что топливный кризис в Крыму распространяется на западную часть России. Там тоже возникают различные ограничения и дополнительные запреты.