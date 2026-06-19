Что происходит в России на фоне атак дронов

В то же время владельцы хранилищ ссылались на форс-мажорные обстоятельства, о чем пишет The Moscow Times.

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В феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал с расположенного в оккупированном Крыму "Морского нефтяного терминала" более 8,4 миллиона рублей в пользу компании "Мосрегионгаз". Компания предоставила документы, согласно которым она потеряла:

132 тонны бензина АИ-92;

почти 24 тонны дизельного топлива.

Нефтепродукты сгорели после атаки дронов в октябре 2024 года.

Аналогичная ситуация произошла и с "Платоновской нефтебазой" в Тамбовской области и той же компанией "Мосрегионгаз". Оператор хранилища сообщил клиенту о невозможности вернуть более 80 тонн бензина, сославшись на "теракт" в июне 2024 года.

Суд указал, что "подобные диверсии" на складах горюче-смазочных материалов "происходят не впервые", а нефтебаза не приняла надлежащих мер безопасности.

В то же время в апреле 2026 года суд встал на сторону Миллеровской нефтебазы в Ростовской области. Компания "ВСК-Нефтесбыт" требовала:

возвратить 67 тонн бензина АИ-92;

либо компенсировать его стоимость — более 5 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что более 223 тонн топлива, находившихся на хранении, "полностью сгорели" в результате попадания обломков сбитого беспилотника в августе 2025 года. Суд признал, что нефтебаза не могла предотвратить последствия удара.

На решение могло повлиять то, что, в отличие от других дел, в данном случае речь шла о работе ПВО, а Следственный комитет признал нефтебазу потерпевшей стороной,

– говорится в материале.

Отмечается, что в суд попадают только те случаи, когда сторонам не удалось договориться о компенсации.

Что еще происходит с топливом в России

С начала года до 15 июня топливо в России подорожало на 6,61%. Это примерно в два раза больше, чем за тот же период в 2022–2025 годах.

Эксперт Андрей Ус в комментарии для "24 Канала" рассказал, что Украина повредила 8 из 10 основных нефтеперерабатывающих предприятий России. А когда дроны доберутся до неповрежденных — это лишь вопрос времени.