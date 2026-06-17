Що відбувається з пальним у Росії

Про це свідчить аналіз російського "Агентства. Новини".

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У вівторок "Татнефть" запровадила ліміти на своїх заправках по всій Росії:

до 30 літрів бензину та 60 літрів дизеля в один бак;

для юридичних осіб – до 300 літрів.

По всій Росії у "Татнефти" є понад 850 заправок.

Одночасно стало відомо про введення заборони на продаж пального в каністри на АЗС "Роснєфті" (компанія понад 2 200 АЗС по всій Росії), "Башнефти" (майже 500 АЗС) та ТНК.

Ліміти ще запровадили:

"Лукойл»" (до 100 літрів в один бак, понад 2 800 АЗС по країні);

"Нефтьмагистраль" (до 20 літрів у каністри, понад 100 АЗС);

Teboil (до 100 літрів, 480 АЗС).

Крім того, ліміти на всіх своїх заправках запровадила мережа ОТРК (36 АЗС у Москві та області) – не більше 60 літрів бензину та не більше 100 літрів дизеля, а також неназвана мережа з 19 АЗС у Самарській області.

Ліміти також діють:

на АЗС "Сургутнефтегаза" у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області (не більше 50 літрів за одним чеком);

у Псковській і Новгородській областях (ліміт 20 літрів АІ-95 в один бак);

у Тверській області (не більше 15 літрів за одним чеком).

У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області обмеження діють і на АЗС "Киришіавтосервісу" – не більше 50 літрів за одним чеком.

Раніше повідомлялося про проблеми та обмеження приблизно в 30 регіонах. Але найскладніша ситуація – на окупованих українських територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У Криму та Севастополі на більшості АЗС бензин продають лише за талонами та QR-кодами. А 16 червня у Севастополі бензин у вільному продажу був лише на восьми АЗС "АТАН".

На окупованій Донеччині великі АЗС продають пальне лише кілька годин на день, оскільки "наявних обсягів недостатньо для повного задоволення попиту".

В окупованій Луганській та Запорізькій областях влада встановила ліміти – можна придбати не більше 20 літрів за одним чеком. Крім того, заборонено купувати бензин у каністри.

У другому за величиною місті Ульяновської області – Димитровграді з населенням понад 100 тисяч осіб – залишилися лише дві АЗС, де ще можна знайти бензин. Про це пише ASTRA.

Біля заправок вишикувалися величезні черги. Водночас там діє обмеження – не більше 20 літрів пального в одні руки.

На інших АЗС міста "або посилаються на поломку одразу всіх паливних пістолетів, або на технічні роботи, або на ще щось, не пов'язане з наявністю пального".

Житель міста назвав ситуацію "якимось ураганом, який ще неможливо усвідомити" та порівняв ситуацію з апокаліпсисом.

Я б зрозумів, якби ми були десь у зоні обстрілів, але ми за тисячу кілометрів на схід від Москви,

– додав мешканець.

Він вважає, що це адміністративне рішення влади, оскільки таких жорстких обмежень немає ані в Ульяновську, ані в сусідній Самарі.

Що ще відомо про проблеми з бензином

У 18 регіонах Росії водіям вже дозволяють купувати не більше 50 літрів бензину або одного повного бака. А в 11 регіонах повідомляють про нестачу пального на великій кількості АЗС.

Крім того, оптова ціна авіакеросину у Росії здобула новий рекорд. Вперше в історії вона перевищила позначку 110 тисяч рублів за тонну.