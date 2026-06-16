Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що водії вантажівок теж потрохи відмовляються везти військові вантажі, хоч їм пропонують за це 300 тисяч рублів. Однак вони дуже бояться українських дронів.

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Яка ситуація з пальним?

Петро Андрющенко зазначив, що звичайні вантажівки ще їдуть. Їх переконують, що можна доїхати, цивільних не атакують. Однак спалених фур на трасі вже дуже багато. А ось бензовози відмовляються, тому що ймовірність того, що ти доїдеш, вкрай мала.

Усі обговорювали, що щось палало у порті "Кавказ", де стоянка бензовозів, які мають поромом переправлятися у Крим. Якщо ми потрапили у цю стоянку бензовозів, то росіянам кінець. Вони і через пором не поїдуть. Вони будуть відмовлятися садити військових,

– сказав він.

Маленькі бензовози усе ще рухаються. Наразі Україна не може зупинити їх на 100%. Проте для великих є суттєві проблеми. Вони не можуть їхати швидко, а повільно – бояться. Їм постійно розповідають, що якщо ти рухаєшся 150 кілометрів на годину, то "проскочиш", але поки що нікому це не вдалося.

Ще тиждень тому їм давали по 100 тисяч рублів за ходку, зараз – 300 тисяч. Але вони відмовляються, тому що це смертельно. 300 тисяч рублів – це приблизно 150 тисяч гривень. Це 3 тисячі євро в один кінець. Але зворотний рух ніхто не гарантує,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Ударів по таких об'єктах дуже багато. Почали бити, наприклад, по автодорожній техніці, яка тягне трактори, які будують дороги, мости. Тобто будуєш дорогу подвійного призначення – отримуєш дрон. На об'їзному шляху навколо Маріуполя трактористи відмовлялися працювати на дорожніх роботах. Їм збільшували зарплату, але вони боялися, що прилетить безпілотник. Ймовірно, незабаром там ніхто не буде возити паливо, ремонтувати дороги і так далі.

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Нагадаємо, що речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, як окупанти маскують техніку. Росіяни намагаються конструювати надбудови над бензовозами, маскувати їх під цивільні авто. Зокрема, є інформація, що для цього почали використовувати навіть автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока.