Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє 24 Канал.

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Що роблять росіяни?

На запитання, наскільки системно українським Силам оборони вдається руйнувати логістику на дорозі до Криму, Плетенчук відповів, що достатньо. Через це росіяни змушені вдаватися до заходів маскування.

Окупанти намагаються конструювати надбудови над бензовозами, маскувати їх під цивільні авто.

Навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока,

– уточнив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС також підкреслив, що росіяни не використовують Кримський міст для перевезення цистерн з пальним. Що стосується поромних переправ, то вони теж не придатні для таких перевезень, в результаті ушкоджень завданих ЗСУ.

Проте Плетенчук підкреслив, що країні-агресорці вистачає пального для військових цілей на окупованому півострові.

Катери теж виходять, але знов таки, звісно, що ворог, маючи досить розгалужену, розвинену військову інфраструктуру, має якісь запаси для цього. Це гра в довгу,

– сказав речник ВМС.

Він впевнений, що часом можна буде спостерігати зменшення активності ворога безпосередньо в тимчасово окупованому Криму. Проте наразі невідомо, в чому воно буде виражатися, підсумував Плетенчук.

Криза з пальним в Криму

Нещодавно стало відомо, що командування російського угруповання військ "Днепр" віддало наказ масово використовувати конфіскований транспорт для перевезення пального по трасі, щоб зменшити наслідки паливної кризи в Криму. Ці дії росіян є свідомим використанням цивільної інфраструктури військовими та маскування логістики, що кваліфікується як воєнний злочин.

Також в найближчому майбутньому Україна може відрізати тимчасово окупований Крим від Росії, створивши для противника несприятливі умови у цьому регіоні. Про таку можливість заявив Роберт Бровді "Мадяр".