Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает "24 Канал".

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Что делают россияне?

На вопрос, насколько системно украинским Силам обороны удается разрушать логистику на пути в Крым, Плетенчук ответил, что достаточно. Из-за этого россияне вынуждены прибегать к мерам маскировки.

Оккупанты пытаются конструировать надстройки над бензовозами, маскировать их под гражданские автомобили.

Есть даже информация, что для этого начали использовать автомобили для перевозки продуктов питания, например, молока,

– уточнил Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС также подчеркнул, что россияне не используют Крымский мост для перевозки цистерн с топливом. Что касается паромных переправ, то они тоже непригодны для таких перевозок в результате повреждений, нанесенных ВСУ.

Однако Плетенчук подчеркнул, что стране-агрессору хватает топлива для военных целей на оккупированном полуострове.

Катера тоже выходят, но опять же, конечно, враг, имея достаточно разветвленную, развитую военную инфраструктуру, располагает какими-то запасами для этого. Это игра в долгую,

– сказал представитель ВМС.

Он уверен, что временами можно будет наблюдать снижение активности врага непосредственно во временно оккупированном Крыму. Однако пока неизвестно, в чем оно будет выражаться, подытожил Плетенчук.

Кризис с топливом в Крыму

Недавно стало известно, что командование российской группировки войск "Днепр" отдало приказ массово использовать конфискованный транспорт для перевозки топлива по трассе, чтобы уменьшить последствия топливного кризиса в Крыму. Эти действия россиян являются сознательным использованием гражданской инфраструктуры военными и маскировкой логистики, что квалифицируется как военное преступление.

Также в ближайшем будущем Украина может отрезать временно оккупированный Крым от России, создав для противника неблагоприятные условия в этом регионе. О такой возможности заявил Роберт Бровди "Мадяр".