Нова рекордна позначка: яка сума криптоактивів Дональда Трампа

Криптовалютний портфель колишнього президента США Дональда Трампа досягнув нової рекордної позначки. Зростання вартості портфеля було зумовлене підвищенням ціни мемкоїну MAGA (TRUMP).

Криптогаманець Трампа

Згідно з даними експертів, загальна вартість криптовалютних активів на гаманці, який асоціюється з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, перевищила 10 мільйонів доларів. Значне зростання вартості його портфеля пов'язане з показниками монети TRUMP – цифрового активу, який значно збільшився в ціні, повідомляє Finbold.

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Однак згідно з даними платформи, станом на 28 травня, вартість криптоактивів Трампа знизилася до 9,69 мільйона доларів. Це сталося, як повідомляється, через корекцію курсу мемкоїна MAGA (TRUMP).

Яка ціна найпопулярніших криптовалют

На момент написання новини ціна MAGA становить 12,37 долара. За добу актив знизився на майже 3%, однак зріс на 120% за місяць. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 27 травня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 68,6 тисячі долара за монету (-0,6% за добу);

(BTC) – 68,6 тисячі долара за монету (-0,6% за добу); Ethereum (ETH) – 3,8 тисячі долара за монету (+2,29% за добу).