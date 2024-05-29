Новая рекордная отметка: какова сумма криптоактивов Дональда Трампа

Криптовалютный портфель бывшего президента США Дональда Трампа достиг новой рекордной отметки. Рост стоимости портфеля был обусловлен повышением цены мемкоина MAGA (TRUMP).

Криптокошелек Трампа

Согласно данным экспертов, общая стоимость криптовалютных активов на кошельке, который ассоциируется с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, превысила 10 миллионов долларов. Значительный рост стоимости его портфеля связан с показателями монеты TRUMP – цифрового актива, который значительно увеличился в цене, сообщает Finbold.

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Однако согласно данным платформы, по состоянию на 28 мая, стоимость криптоактивов Трампа снизилась до 9,69 миллиона долларов. Это произошло, как сообщается, из-за коррекции курса мемкоина MAGA (TRUMP).

Какова цена самых популярных криптовалют

На момент написания новости цена MAGA составляет 12,37 доллара. За сутки актив снизился почти на 3%, однако вырос на 120% за месяц. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 27 мая выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,6 тысячи доллара за монету (-0,6% за сутки);

(BTC) – 68,6 тысячи доллара за монету (-0,6% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,8 тысячи доллара за монету (+2,29% за сутки).