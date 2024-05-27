Биткойн продолжает оставаться самой дорогой криптовалютой в мире. Цена валюты за неделю выросла почти на 2 тысячи долларов. В то же время вторая по рейтингу криптовалюта в мире, а именно эфир, выросла в цене аж на почти 7 тысяч долларов.