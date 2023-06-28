Криптовалюта стає все популярнішою: хто та навіщо створив криптосвіт

Криптовалюта поширюється світом з неймовірною швидкістю та поступово стає частиною нашого буденного життя. Проте мало хто знає для чого вона була насправді створена.

Хто винайшов криптовалюту

Загалом система криптографій з'явилася з метою проведення конфіденційних платежів ще у 1990 році. Вона була створена компанією DigiCash Девіда Чома, яка згодом збанкрутіла. Вона була централізованою і не мала особливого успіху.

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Натомість вже у 2009 році був вперше використаним термін "криптовалюта" після появи пірингової платіжної системи Bitcoin розробленої людиною або групою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото.

Згодом з'явилися інші криптомонети, які звалися форками біткойна. Серед них:

Namecoin;

Litecoin;

PPCoin;

Novacoin.

Разом із біткойном на світ і з'явилася повноцінна система блокчейн. Він з самого початку й до тепер служить книгою обліку усіх транзакцій. Саме завдяки йому, Bitcoin став першою цифровою валютою, де проблему подвійних витрат було вирішено без залучення довірених вузлів або централізованого сервера.

Блокчейн – це систематизована та відкрита база даних, у якій неможливо змінити та видалити будь-які компоненти, тобто вона може лише доповнюватися.

А уже в 2018 році австралійське місто Агнес Вотерс стало першим містом у світі, де дозволили розрахунки у криптовалюті. Там можна розплатитися Bitcoin, Bitcoin Cash, ETH/USD, LTC/USD і NEM.

Зацікавленість криптою серед українців зростає

За січень – лютий 2023 року кількість пошукових запитів щодо криптовалюти серед українців зросла. Google Trends оцінили підвищення популярності токенів за динамікою – на 87 зі 100. Найбільше зацікавлення демонструють у:

Запоріжжі;

Херсоні;

Києві;

Одесі;

Харкові.

Крипта показала себе як дуже зручний спосіб переказів коштів під час повномасштабного вторгнення. Уже за перші три місяці 2022 року Україна отримала 125 мільйонів доларів саме у токенах.

А уже у червні 2023 року рівень зацікавленості становить 75 зі 100. Також, попри війну, значно зросла кількість криптоінвесторів та позитивні очікування щодо біткойна.