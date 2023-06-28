Криптовалюта становится все популярнее: кто и зачем создал криптомир

Криптовалюта распространяется по миру с невероятной скоростью и постепенно становится частью нашей будничной жизни. Однако мало кто знает для чего она была создана.

Кто изобрел криптовалюту

В целом, система криптографий появилась с целью проведения конфиденциальных платежей еще в 1990 году. Она была создана компанией DigiCash Дэвида Чома, впоследствии обанкротившейся. Она была централизованной и не имела особого успеха.

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В 2009 году впервые был использован термин "криптовалюта" после появления пиринговой платежной системы Bitcoin разработанной человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото.

Впоследствии появились другие криптомонеты, называвшиеся форкой биткойна. Среди них:

Namecoin;

Litecoin;

PPCoin;

Novacoin.

Вместе с биткойном на свет и появилась полноценная система блокчейна. Он с самого начала и поныне служит книгой учета всех транзакций. Именно благодаря ему Bitcoin стал первой цифровой валютой, где проблема двойных затрат была решена без привлечения доверенных узлов или централизованного сервера.

Блокчейн – систематизированная и открытая база данных, в которой невозможно изменить и удалить какие-либо компоненты, то есть она может только дополняться.

А уже в 2018 году австралийский город Агнесс Уотерс стал первым городом в мире, где разрешили расчеты в криптовалюте. Там можно расплатиться Bitcoin, Bitcoin Cash, ETH/USD, LTC/USD и NEM.

Интерес к крипте среди украинцев растет

За январь – февраль 2023 года количество поисковых запросов относительно криптовалюты среди украинцев возросло. Google Trends оценили повышение популярности токенов по динамике на 87 из 100. Наибольший интерес демонстрируют в:

Запорожье;

Херсон;

Киеве;

Одессе;

Харьков.

Крипта показала себя как очень удобный способ перевода средств при полномасштабном вторжении. Уже за первые три месяца 2022 Украина получила 125 миллионов долларов именно в токенах.

А уже в июне 2023 года уровень заинтересованности составляет 75 из 100. Также, несмотря на войну, значительно возросло количество криптоинвесторов и положительные ожидания относительно биткойна.