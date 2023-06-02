Гонконг та ОАЕ об'єднали зусилля щодо регулювання криптовалют

Гонконг та ОАЕ продовжують поглиблювати свою співпрацю у розвитку криптовалют. Їх центральні банки й кредитні установи об'єднали зусилля щодо регулювання онлайн-валюти.

Гонконг та ОАЕ посилили співпрацю

У понеділок дві країни провели зустріч в Абу-Дабі, де обговорили такі теми:

фінансова інфраструктура;

зв'язок фінансових ринків між країнами;

регулювання віртуальних активів;

спільні ініціативи розвитку фінансових технологій.

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Наразі центральні банки та кредитні установи цих регіонів створили спільну робочу групу, яка покликана розвивати ці ініціативи за підтримки банківських секторів. Губернатор CBUAE Халед Мохамед Балама висловив позитивні очікування щодо подальшої співпраці.

Під час денних дискусій ми досліджували поглиблення співпраці в кількох важливих сферах, включаючи розвиток інфраструктури фінансового ринку та спільні можливості для зростання в оцифровці та технологічному прогресі,

– розповів він.

Обидва центральних банки провели семінар з великими банками двох країн, де обговорювалися можливості ринку капіталу, інфраструктури фінансового ринку та механізми для сприяння кращому розрахунку міжнародної торгівлі.

Центральні банки часто використовують кредитування криптовалюти задля швидшого та ефективнішого глобального переказу грошей.

До слова Гонконг має великі амбіції у сфері міжнародної торгівлі криптовалютою. Минулого місяця фінансовий секретар регіону Пол Чан Мо-по повідомив, що регіон планує стати регульованим центром Defi та Web3, що приваблює початківців.

Як змінилася економіка Сальвадору після легалізації біткойна

Ще у 2021 році Сальвадор визнав біткойн законним платіжним засобом, що зробило країну першою, хто наважився на таке рішення. У той же день уряд теж купив собі 400 біткойнів.

Офіційна статистика за 2021 рік показує:

ВВП – на 10,3%;

доходи від туризму – на 52%;

зайнятість населення – на 7%;

зростання нових підприємств – на 12%;

експорт – на 17%.