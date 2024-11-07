Політичні зміни у США вплинули на ринок крипти: скільки коштують альткойни

На тлі політичних змін у США обсяг операцій на криптовалютному ринку зріс майже до 175 мільярдів доларів. Світова капіталізація криптовалют досягла 2,52 трильйона доларів.

Як зросла крипта

Загальний обсяг торгів за добу склав 174,84 мільярда доларів, що на 5,51% більше порівняно з попереднім періодом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mind.

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Станом на ранок 7 жовтня біткойн зріс на 0,67%. Його частка на ринку становить 58,88%, що на 1,17% менше порівняно з учора.

До речі! Ethereum демонструє більш значне зростання – на 8,22%. Серед інших альткойнів виросла Solana, яка піднялася на 0,38% та BNB зросла на 1,68%.

Аналітики Binance Research вважають, що такі зміни на ринку значною мірою пов'язані з останніми політичними подіями в США. Повернення Дональда Трампа до Білого дому, яке очікується у січні 2025 року, вже позитивно впливає на криптовалютний сектор.

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Очікування щодо майбутньої політики Республіканської партії, особливо в питаннях регулювання криптовалют і економічного стимулювання, сприяють формуванню позитивного настрою серед інвесторів.

Зауважте! Інтерес Дональда Трампа до цифрових активів і його зв'язки з сектором децентралізованих фінансів (DeFi) ще більше підсилюють оптимізм на ринку.