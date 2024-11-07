Политические изменения в США повлияли на рынок крипты: сколько стоят альткоины

На фоне политических изменений в США объем операций на криптовалютном рынке вырос почти до 175 миллиардов долларов. Мировая капитализация криптовалют достигла 2,52 триллиона долларов.

Как выросла крипта

Общий объем торгов за сутки составил 174,84 миллиарда долларов, что на 5,51% больше по сравнению с предыдущим периодом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mind.

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По состоянию на утро 7 октября биткойн вырос на 0,67%. Его доля на рынке составляет 58,88%, что на 1,17% меньше по сравнению со вчерашним днем.

Кстати! Ethereum демонстрирует более значительный рост – на 8,22%. Среди других альткоинов выросла Solana, которая поднялась на 0,38% и BNB выросла на 1,68%.

Аналитики Binance Research считают, что такие изменения на рынке в значительной степени связаны с последними политическими событиями в США. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое ожидается в январе 2025 года, уже положительно влияет на криптовалютный сектор.

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Ожидания относительно будущей политики Республиканской партии, особенно в вопросах регулирования криптовалют и экономического стимулирования, способствуют формированию позитивного настроя среди инвесторов.

Обратите внимание! Интерес Дональда Трампа к цифровым активам и его связи с сектором децентрализованных финансов (DeFi) еще больше усиливают оптимизм на рынке.