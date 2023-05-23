Біткойни замість доларів: у США можна оплатити криптою передвиборчу кампанію

Це вперше в історії коли кандидат у президенти США дозволив своїм виборцям вносити благодійні пожертви на вибори у біткойнах. Це може значно підвищити його підтримку серед населення.

Американці можуть сплачувати благодійні внески біткойнами

Роберт Кеннеді-молодший стане першим кандидатом в президенти, в історії США, який прийме пожертви на передвиборчу кампанію у біткойнах.

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Це не вперше політик активно підтримав криптовалюту. Наприклад, на одній зі своїх конференцій він пообіцяв, що кожна особа матиме повний контроль над своїми цифровими активами, стверджуючи, що його адміністрація гарантуватиме громадянам конфіденційність власних гаманців та паролів, щоб запобігти втручанню уряду. Також він засудив політику Байдена.

Криптовалюти, очолювані біткойнами, разом з іншими криптотехнологіями є основним рушієм інновацій. Помилкою уряду США є стримування індустрії та стимулювання інновацій деінде. Запропонований Байденом 30% податок на майнінг криптовалюти є поганою ідеєю,

– написав Кеннеді у своєму Twitter.

Його занепокоєння викликано побоюванням, що податкові заходи можуть призвести до переміщення інновацій в інші країни.

Ситуація з криптовалютою в Україні

Виявилося, що в Україні більше використовують криптовалюту ніж у багатьох країнах Європи та США. Про це свідчать і державні ініціативи до введення токенів у звичайне життя українців.

У 2022 році в Україні нараховувалося понад 6,5 млн власників криптовалют, що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко.

Натомість у В'єтнамі цей показник становить 20,3% від усього населення.

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