Криптомайбутнє України, допомога ЗСУ та вихід з Росії: як WhiteBIT працює під час війни

Компанія WhiteBIT з самого початку повномасштабного вторгнення долучилася до допомоги ЗСУ та повністю припинила відносини з Росією. Її засновник розповів, що Україна має величезний потенціал у розвитку блокчейну та покращенню економіки вже зараз.

Яке місце блокчейну в економіці України

Засновник і СЕО однієї з найбільших криптовалютних бірж у Європі WhiteBIT Володимир Носов вважає, що блокчейн для України це нові та перспективні можливості.

Читайте також Україна у трійці світових лідерів з використання криптовалюти

Україна зараз здатна показати всьому світу широкі переваги від впровадження технології блокчейну в абсолютно різних сферах – як у бізнесі, так і в державному секторі. Для набуття максимальної прозорості, для підвищення швидкості процесів та зменшення собівартості багатьох завдань,

– пояснив СЕО.

Також він додав, що саме криптофандрейзінг може стати ключовим фактором для відбудови України, тому що, наприклад, донати в токенах вже показали свою ефективність. Він назвав три переваги:

можливість миттєвого переказу сум на ЗСУ;

проста процедура конвертування;

простий спосіб зберегти свої заощадження при переїзді.

У межах партнерства з офіційною платформою UNITED24 компанія WhiteBIT через криптопроцесинговий сервіс Whitepay створила можливість приймати донати на потреби України в більшості валют світу та понад 100 криптовалютах. Лише за три тижні повномасштабної війни криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів,

– пояснив Носов.

Цікаво! СЕО порівняв Україну з Сингапуром та зауважив, що ми можемо аналогічно покращити свій економічний стан на рахунок конкурентності на ринку криптовалюти.

Читайте також Економіка Сальвадору стрімко зростає після легалізації криптовалюти

За результатами Global Skill Report 2022, Україна увійшла в десятку країн світу в рейтингу технологічних навичок. Український IT-ринок навіть під час повномасштабної війни показав зростання на 23% в минулому році і зберігає стійкість. Це історичний шанс для потужного розвитку України в цій сфері, а також розвитку блокчейн-технологій, їхньої популяризації серед українців,

– прокоментував засновник WhiteBIT.

Як WhiteBIT заважає росіянам обходити санкції

Володимир Носов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення, будь-яка співпраця з Росією була одразу припинена.

Ще в перші дні після повномасштабного вторгнення WhiteBIT закрила можливість реєстрації для користувачів з Росією, ввела додаткові перевірки транзакцій, що можуть бути пов'язані з Росією, скасувала пари з рублем і заблокувала депозити та виведення рублів. Ми відразу оголосили про це публічно і закликаємо до цього інших гравців індустрії,

– додав він.

Також він наголосив, що компанії, які тримають нейтралітет у цій ситуації, фактично допомагають росіянам обходити санкції та виводити свої активи. За його словами, через корпоративну проукраїнську позицію, на компанію здійснювався великий тиск.

Я допускаю, що публічна проукраїнська позиція WhiteBIT як одного з великих гравців у криптоіндустрії та донаторів України може комусь заважати. Інформаційна війна зосереджена не лише на топчиновниках та політиках України. За рік ми бачили багато спроб знецінити роботу провідних українських фондів, волонтерів і бізнесу, що системно підтримує ЗСУ,

– пояснив Носов.

З 24 лютого 2022 року компанія передала на потреби України близько 400 мільйонів гривень, проте більше деталей засновник WhiteBIT розповідати відмовився посилаючись на конфіденційність.

Він лише додав, що підприємство активно співпрацює з правоохоронними органами задля покращення безпеки власного ресурсу та виявлення шахраїв. За це він отримав відзнаку "За сприяння війську".

Відзнака Головнокомандувача Збройних Сил України, почесний нагрудний знак "За сприяння війську" – це велика честь для мене і привід пишатися для всієї команди WhiteBIT. Відзнака такого рангу – найвища нагорода, яку може отримати цивільна людина,

– поділився враженнями СЕО.

Засновник WhiteBIT отримав відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ / Скриншот з інстаграму Носова