Яке місце блокчейну в економіці України
Засновник і СЕО однієї з найбільших криптовалютних бірж у Європі WhiteBIT Володимир Носов вважає, що блокчейн для України це нові та перспективні можливості.
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Україна зараз здатна показати всьому світу широкі переваги від впровадження технології блокчейну в абсолютно різних сферах – як у бізнесі, так і в державному секторі. Для набуття максимальної прозорості, для підвищення швидкості процесів та зменшення собівартості багатьох завдань,
– пояснив СЕО.
Також він додав, що саме криптофандрейзінг може стати ключовим фактором для відбудови України, тому що, наприклад, донати в токенах вже показали свою ефективність. Він назвав три переваги:
- можливість миттєвого переказу сум на ЗСУ;
- проста процедура конвертування;
- простий спосіб зберегти свої заощадження при переїзді.
У межах партнерства з офіційною платформою UNITED24 компанія WhiteBIT через криптопроцесинговий сервіс Whitepay створила можливість приймати донати на потреби України в більшості валют світу та понад 100 криптовалютах. Лише за три тижні повномасштабної війни криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів,
– пояснив Носов.
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За результатами Global Skill Report 2022, Україна увійшла в десятку країн світу в рейтингу технологічних навичок. Український IT-ринок навіть під час повномасштабної війни показав зростання на 23% в минулому році і зберігає стійкість. Це історичний шанс для потужного розвитку України в цій сфері, а також розвитку блокчейн-технологій, їхньої популяризації серед українців,
– прокоментував засновник WhiteBIT.
Як WhiteBIT заважає росіянам обходити санкції
Володимир Носов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення, будь-яка співпраця з Росією була одразу припинена.
Ще в перші дні після повномасштабного вторгнення WhiteBIT закрила можливість реєстрації для користувачів з Росією, ввела додаткові перевірки транзакцій, що можуть бути пов'язані з Росією, скасувала пари з рублем і заблокувала депозити та виведення рублів. Ми відразу оголосили про це публічно і закликаємо до цього інших гравців індустрії,
– додав він.
Також він наголосив, що компанії, які тримають нейтралітет у цій ситуації, фактично допомагають росіянам обходити санкції та виводити свої активи. За його словами, через корпоративну проукраїнську позицію, на компанію здійснювався великий тиск.
Я допускаю, що публічна проукраїнська позиція WhiteBIT як одного з великих гравців у криптоіндустрії та донаторів України може комусь заважати. Інформаційна війна зосереджена не лише на топчиновниках та політиках України. За рік ми бачили багато спроб знецінити роботу провідних українських фондів, волонтерів і бізнесу, що системно підтримує ЗСУ,
– пояснив Носов.
З 24 лютого 2022 року компанія передала на потреби України близько 400 мільйонів гривень, проте більше деталей засновник WhiteBIT розповідати відмовився посилаючись на конфіденційність.
Він лише додав, що підприємство активно співпрацює з правоохоронними органами задля покращення безпеки власного ресурсу та виявлення шахраїв. За це він отримав відзнаку "За сприяння війську".
Відзнака Головнокомандувача Збройних Сил України, почесний нагрудний знак "За сприяння війську" – це велика честь для мене і привід пишатися для всієї команди WhiteBIT. Відзнака такого рангу – найвища нагорода, яку може отримати цивільна людина,
– поділився враженнями СЕО.
Засновник WhiteBIT отримав відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ / Скриншот з інстаграму Носова