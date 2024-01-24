Криза на Червоному морі стає загрозливішою: прибутки світових компаній страждають

Криза у Червоному морі зараз суттєво впливає на ситуацію з експортом товарів. У зв'язку з цим незабаром світові компанії можуть заявити про стрімке зростання витрат і напруженість у ланцюгах поставок.

Що уже відомо

Кілька компаній уже занепокоєні наслідками цих подій. Наприклад Tesla планує на два тижні зупинити виробництво на німецькому заводі через затримки з поставками, а от Volvocar AB зупинить на три дні завод у Бельгії.

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Ритейлери Tesco Plc, Marks & Spencer Group Plc і Next Plc спрогнозували, що скоро можуть зрости ціни для споживачів.

Щонайменше 2300 кораблів йдуть довгими обхідними шляхами, щоб уникнути нападів хуситів у морі. На цей маршрут зазвичай припадає понад 12% світової морської торгівлі. Центробанки попереджають про сплеск інфляції, який може перешкодити зниженню процентних ставок. Для багатьох компаній, особливо в Європі, це збільшує час транзиту, рахунки за фрахт і витрати на страхування. Це змушує аналітиків переглянути оцінки прибутків компаній,

– написали у виданні.

Протягом останніх 3 днів прогнози прибутків автовиробників знизився на 5%.

Проте вантажовідправники виявилися в плюсі від цієї ситуації. Контейнерні тарифи на деяких маршрутах зросли на 300%, а прогнози доходів транзитних компаній, що входять до індексу MSCI Europe, знизилися на 1,5%.

Lazard Freres Gestion скоротив інвестиції до автомобільного сектору, бо вважає, що той постраждає найбільше від ситуації на Червоному морі. Також фонд уникає торгівлі через проблеми з поставками.

Якщо це триватиме ще один-два місяці, ви напевно побачите деякі попередження щодо прибутку, пов'язані з цим,

– йдеться у матеріалі.

Які наслідки можуть бути

Якщо поточні витрати на контейнерні перевезення збережуться, вони можуть стати причиною росту інфляції у Великій Британії та ЄС на початку 2025 року. Проте з іншої сторони, через таку ситуацію зростають статки глобальних судноплавних компаній, наприклад:

AP Moller-Maersk A/S;

Hapag-Lloyd AG;

ZIM Integrated Shipping;

Mitsui OSK Lines Ltd.

Страхові компанії теж можуть отримати вигоду через підвищення премій вдесятеро на деяких морських маршрутах.

Вантажовідправник Maersk отримав безліч позитивних рекомендацій, а Bank of America подвоїв оцінку його прибутку на 2024 рік.

Тривалі перебої в поставках, можуть вплинути на світові бренди Nike Inc., Adidas AG та Capri Holdings Ltd. Поки що Tesla і Volvo Car – єдині серед автовиробників, хто оголосив про зупинку заводів.