Економіка Китаю відновлюється: як скорочується місцеве населення

Попри відновлення економіки Китаю протягом 2023 року, всередині країни доволі нестабільна ситуація. Це відбувається, у тому числі і через скорочення населення.

Як відновлюється економіка Китаю

Китайська економіка відновлюється доволі повільно. Попри те, що показники 2023 року позитивніші ніж у 2022 році, потрібно розуміти, що це однаково незначні покращення.

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Раніше очікувалось, що після пандемії COVID-19, китайська економіка швидко відновиться. Однак, дотепер у КНР наявні такі проблеми:

глибока криза нерухомості;

уповільнення глобального зростання

збільшення дефляційних ризиків;

політична неоднозначність;

зростання боргів місцевої влади;

зниженні очікування інвесторів.

Що очікують від Китаю у 2024 році

Загальна економіка Китаю протягом 2023 року зросла на 5,2%.

Відповідно до прогнозів, керівництво КНР цьогоріч поставить ціль зростання аналогічну до тогорічної – 5%. Аналітики попереджають, що для Пекіну це буде складним завданням. Зокрема через проблеми, які виникали і торік.

Акції Китаю падають, юань також знизився. Зараз на китайську валюту чекають нові випробування. Зростають ринкові очікування, відносно імовірного зниження процентних ставок.

Населення у Китаї протягом 2023 року зменшилось до 1,4 мільярда осіб. У 2022 році цей показник був на 2,08 мільйони більшим.