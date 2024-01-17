Економіка Китаю відновлюється: як скорочується місцеве населення
Джерело:Reuters
Попри відновлення економіки Китаю протягом 2023 року, всередині країни доволі нестабільна ситуація. Це відбувається, у тому числі і через скорочення населення.
Як відновлюється економіка Китаю
Китайська економіка відновлюється доволі повільно. Попри те, що показники 2023 року позитивніші ніж у 2022 році, потрібно розуміти, що це однаково незначні покращення.
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Раніше очікувалось, що після пандемії COVID-19, китайська економіка швидко відновиться. Однак, дотепер у КНР наявні такі проблеми:
- глибока криза нерухомості;
- уповільнення глобального зростання
- збільшення дефляційних ризиків;
- політична неоднозначність;
- зростання боргів місцевої влади;
- зниженні очікування інвесторів.
Що очікують від Китаю у 2024 році
Відповідно до прогнозів, керівництво КНР цьогоріч поставить ціль зростання аналогічну до тогорічної – 5%. Аналітики попереджають, що для Пекіну це буде складним завданням. Зокрема через проблеми, які виникали і торік.
Акції Китаю падають, юань також знизився. Зараз на китайську валюту чекають нові випробування. Зростають ринкові очікування, відносно імовірного зниження процентних ставок.
Населення у Китаї протягом 2023 року зменшилось до 1,4 мільярда осіб. У 2022 році цей показник був на 2,08 мільйони більшим.