Працювало 3500 людей: через атаку Росії в Житомирі зупинився німецький завод
Уночі ворог завдав масованого удару по Житомиру. Унаслідок атаки пошкоджено одне з важливих для економіки регіону підприємств.
Ідеться про німецький завод Kromberg & Schubert, що виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів. Про це повідомили в Житомирській ОВА.
Що відомо про удар по Kromberg & Schubert у Житомирі?
Внаслідок атаки на підприємство Кромберг енд Шуберт Житомир, масштабних руйнувань зазнали виробничі потужності та інфраструктура заводу.
У зв'язку з цим підприємство вимушене призупинити роботу на невизначений термін.
Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт,
– ідеться в заяві компанії.
Зауважимо, що Кромберг енд Шуберт Житомир – це цивільне виробниче підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3500 людей.
Унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.
Наслідки удару по заводу / Фото ОВА
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Житомирщину троє людей постраждали – одну людину госпіталізували з опіками, ще у 2 – гостра стресова реакція.
Виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури та на одному із приватних підприємств. Також зафіксовані влучання у приватний житловий будинок: уламки впали на житлові та господарські будівлі, сталося загоряння.