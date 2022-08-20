Доходи росіян впали: що відбувається з цінами в країні-агресорці

Реальні доходи росіян впали вперше за довгий час, це констатував навіть Росдержстат. Чому ціни в країні-агресорці зростають та, чи варто чекати на соціальні збурення через високі ціни – читайте далі.

Ситуація з цінами в росії

Економічний експерт Олег Пендзин у коментарі 24 каналу розповів, що попри зниження курсу долара до рубля, купівельна спроможність росіян знизилась. Оскільки населення на росії до долара звертаються лише тоді, коли виїздить за кордон. Але в реальності за кордон сьогодні вони практично нікуди не їздять, бо росіян не випускають, через санкційні обмеження.

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Експерт підкреслює, що росіяни розраховуються в рублях й тут є важливий момент. Річ у тім, що інфляція в росії 14%, а індексація соціальних виплат відбулася лише на 9%.

Олег Пендзин Економічний експерт Тобто всі соціально мало забезпечені верстви населення: всі пенсіонери, ті хто сидів на, тих чи інших доплатах від бюджету реально втратили доходи. Їх купівельна спроможність впала. Вперше Росдержстат зафіксував падіння реальних доходів населення за дуже довгий період часу.

Разом з цим він зауважує, що таке падіння не є критичним, вони його витримають, жодних соціальних збурень з цього приводу не буде. Але треба розуміти, що це вже "перша ластівка".

В дійсності 10% від працездатного населення, які втратили роботу, це є дуже серйозний показник. Це є падіння ВВП, стагнація економіки, це є неможливість випускати високотехнологічну продукцію, це є зупинка практично всіх машинобудівних підприємств,

– розповідає експерт.

Чому ціни в росії зростають

Пендзин пояснює, що ціни в росії ростуть не лише через інфляцію, але в першу чергу, у зв'язку з санкційними обмеженнями. Оскільки те, що раніше в країну надходило на пряму, "тепер іде через посередників, через ліві країни".

На сьогоднішній момент все устаткування, що стоїть на російських підприємствах – імпортне. Це устаткування, що стоїть сьогодні на російських підприємствах харчосмакової промисловості – імпортне. На сьогоднішній момент все те, що їздить по росії – всі ті поїзди, всі ті літаки, весь той автотранспорт, в більшості своїй, це є імпорт. І обмеження в постачанні запчастин на підприємствах харчосмакової промисловості, для інфраструктурних підприємств, транспортних, для будь-яких підприємств – це дуже велике здорожчення в результаті їх роботи,

– розповідає він.

Експерт пояснює все на дуже простому прикладі. Тобто якщо у вас раніше стояло 10 станків і ви випускали там умовно кажучи, якийсь йогурт, а потім у вас раптом зламалось 4 станки і зремонтувати їх нема чим, у вас продовжує працювати 6 станків, але видатки вашого виробництва, в тому числі утримання об’єктів, утримання персоналу, ви рахуєте на 10 станків, а не на 6.

Тобто той йогурт, який раніше випускався на 10 станках, зараз випускається на 6. На нього розповсюджуються кошти, які витрачаються на утримання всіх 10 і в обсягах випуск йогурту зменшився на 40%, а значить виросла його ціна. Так приблизно працює кожна галузь росії.

Чому в росії не буде соціальних збурень через високі ціни

Пендзин також зауважує, що росія – країна багата на корисні копалини й нагадує про існування Китаю та Індії, які щось все-таки імпортуватимуть до країни-агресорки. Тому, якщо в когось є ілюзія, що завтра величезні натовпи російського населення вийдуть на вулиці, то ви сильно помиляєтесь. Росіяни будуть терпіти, вважає він. Особливо з огляду на пропаганду, котра потужно працює у країні.

Телебачення на сьогоднішній момент дуже жорстко промиває їм мізки. Тому поки що, на сьогоднішній момент, в боротьбі між холодильником і телевізором перемагає телевізор, а якщо так, то ніяких соціальних збурень не буде. Навіть не варто це на сьогоднішній момент очікувати,

– розповідає він.

Експерт прикметно нагадує, що коли після введення військ в Афганістан на радянський союз були накладені дуже жорсткі санкції, для того, щоб ті санкції реально завалили радянську економіку треба було 10 років. "Ну хай в Росії буде не 10 років, але точно не рік – два. Тому не варто на сьогоднішній момент дуже мати надію, що там будуть якісь такі великі політичні підбурення". – резюмує Пендзин.