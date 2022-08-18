Зараз курс рубля до долара нижчий, ніж був у лютому, коли росія розпочала цинічну війну в Україні. Однак експерти зауважують, що це має скоріше негативний наслідок для економіки росії, оскільки формує шалений дефіцит бюджету.

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Олег Гетман, економіст, фахівець Економічної експертної платформи, пояснює, що ситуація, коли курс низький – це і добре і погано одночасно. Якийсь позитив у цьому може вбачати пересічне населення, яке в теорії має змогу "за напрацьовані рублі поміняти валюту і поїхати кудись їх витратити, витратити її трохи більше".

Хоча, з огляду на санкції росіяни нині можуть поїхати хіба що в якісь країни Азії чи Аравійського півострова, куди їх ще пускають, розповідає експерт. Тож у таких мандрівках вони можуть собі дозволити трохи більше, через низький курс, але глобально для економіки країни – це негативний момент.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Тож для звичайних росіян це навіть позитив. А в цілому для країни – це шалений негатив, тому що більше половини доходів російського федерального бюджету формувалися через енергоносії, через експорт енергоносіїв, які звичайно розраховуються в доларах. І відповідно зраз, окрім того, що падає кількість, падають обсяги цього експорту.

Імпорт переважає експорт

На думку Пендзина, в рф фінансова ситуація добра, в країні дуже великий профіцит загального рахунку. Експерт зауважує, що в росії набагато сильніше впав імпорт і дуже сильно піднявся експорт.

Тобто в них сьогодні величезне позитивне сальдо торговельного балансу, але вони витратити гроші не мають куди. Вони не можуть кудись витратити ті долари, що вони заробляють від продажу. Тому, що санкції забороняють купляти практично все високотехнологічне,

– розповідає він.

Гетман підкреслив, що експорт нафти впав на близько 30%, газу теж вже десятки відсотків падіння експорту. Ціна на нафту також падає, на газ трохи підросла.

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Чому низький курс – це погано для бюджету

Гетман пояснив, внаслідок того, що курс близько 60 рублів за долар, коли в бюджеті закладений 85, то бюджет отримає значно менше. І от саме за рахунок цього формується цей шалений дефіцит бюджету і він продовжує наростати, водночас зростають видатки рф саме на цілі пов’язані з війною.

Тож з одного боку вони не доотримують доходи у рублях через те, що курс дуже низький, а з іншого боку у них зростають видатки. Тож класична ситуація, яка не може тривати надто довго,

– резюмує він.

Згідно з даними Центробанку агресорки, 18 серпня офіційний курс купівлі на рівні 61,42 рубля за долар, а продаж – 60,75 рубля. Нагадаємо, що у березні на чорному ринку курс був понад 200 рублів.

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