Сейчас курс рубля к доллару ниже, чем был в феврале, когда россия начала циничную войну в Украине. Однако эксперты отмечают, что это имеет скорее негативное последствие для экономики россии, поскольку формирует яростный дефицит бюджета.

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Олег Гетман, экономист, специалист Экономической экспертной платформы, объясняет, что ситуация, когда курс низкий – это хорошо и плохо одновременно. Какой-то позитив в этом может видеть рядовое население, которое в теории может "за наработанные рубли поменять валюту и поехать куда-то ее потратить, потратить ее чуть больше".

Хотя, учитывая санкции, россияне сейчас могут поехать разве что в какие-то страны Азии или Аравийского полуострова, куда их еще пускают, рассказывает эксперт. Поэтому в таких путешествиях они могут позволить себе немного больше из-за низкого курса, но глобально для экономики страны – это негативный момент.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Для обычных россиян это даже позитив. А в целом для страны – это яростный негатив, потому что более половины доходов российского федерального бюджета формировались через энергоносители, через экспорт энергоносителей, которые обычно рассчитываются в долларах. И соответственно сразу, кроме того, что падает количество, падают объемы этого экспорта.

Импорт преобладает на экспорт

По мнению Пендзина, в россии финансовая ситуация хорошая, в стране очень велик профицит общего счета. Эксперт отмечает, что в россии гораздо сильнее упал импорт и очень сильно поднялся экспорт.

То есть у них сегодня огромное положительное сальдо торгового баланса, но им потратить деньги некуда. Они не могут куда-нибудь потратить те доллары, которые они зарабатывают от продажи. Потому что санкции запрещают покупать практически все высокотехнологичное,

– рассказывает он.

Гетман подчеркнул, что экспорт нефти упал около 30%, у газа тоже уже десятки процентов падения экспорта. Цена на нефть также падает, на газ немного подросла.

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Почему низкий курс – это плохо для бюджета

Гетман объяснил, вследствие того, что курс около 60 рублей за доллар, когда в бюджете заложен 85, то бюджет получит гораздо меньше. И вот именно за счет этого формируется этот яростный дефицит бюджета и он продолжает нарастать, в то же время растут расходы россии именно на цели, связанные с войной.

Так что с одной стороны они не получают доходы в рублях из-за того, что курс очень низкий, а с другой стороны у них растут расходы. Так что классическая ситуация, которая не может длиться слишком долго,

– резюмирует он.

Согласно данным Центробанка агрессорки, 18 августа официальный курс покупки на уровне 61,42 рубля за доллар, а продажа – 60,75 рубля. Напомним, что в марте на черном рынке курс был более 200 рублей.

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