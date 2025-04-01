У Німеччині відповіли, чи планують відновляти співпрацю з Росією щодо газу

Німеччина не планує знімати свої санкції проти Росії. Також країна не повернеться до практики прямих закупівель газу з Москви.

Чи планує Німеччина відновлювати співпрацю з Росією

Берлін вважає доречними санкції проти Кремля досить, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Ми вважаємо санкції, запроваджені проти Росії через її війну проти України, виправданими, доречними та дієвими,

– заявила заступниця речника федерального уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу у понеділок.

Вона додала, що Німеччина підтримуватиме й надалі ці санкції, які введені на рівні Євросоюзу. А речниця МЗС Катрін Дешауер сказала, що "без миру не буде змін у європейських санкціях". Згідно з її слів, у руках самої Росії зробити так, аби санкції були зняті, припинивши війну проти України.

Чи буде Берлін купувати природний газ у Росії? Водночас представниця Мінекономіки Аніка Айнгорн прокоментувала чутки про повернення закупівлі природного газу. Вона наголосила, що Німеччина доклала величезних зусиль для позбавлення залежності від Росії в енергетичному секторі у малі терміни. Тому наразі не має намірів знову повертатися до цієї залежності, бо енергетична свобода є "великою цінністю".

Айнгорн також заявила, що Німеччина не збирається імпортувати природний газ по одній з 4 гілок трубопроводу Nord Stream. За її словами, "таких планів немає".

Представниця Мінекономіки зазначила, що Німеччина не закуповує зріджений газ у Росії. Однак не стала заперечувати, що в об’ємах газу, який закуповують комерційні компанії, можуть міститися "молекули" російського LNG.

Важливо! Також вона сказала, що до перемовини, які ведуть США та Росія щодо газогону, "німецький уряд жодним чином не залучений до таких переговорів і не має з цим нічого спільного".