Планирует ли Германия восстанавливать сотрудничество с Россией

Берлин считает уместными санкции против Кремля достаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Мы считаем санкции, введенные против России из-за ее войны против Украины, оправданными, уместными и действенными,

– заявила заместитель спикера федерального правительства Кристиане Хоффманн на брифинге в понедельник.

Она добавила, что Германия будет поддерживать и в дальнейшем эти санкции, которые введены на уровне Евросоюза. А пресс-секретарь МИД Катрин Дешауэр сказала, что "без мира не будет изменений в европейских санкциях". Согласно ее словам, в руках самой России сделать так, чтобы санкции были сняты, прекратив войну против Украины.

Будет ли Берлин покупать природный газ у России? В то же время представитель Минэкономики Аника Айнгорн прокомментировала слухи о возвращении закупки природного газа. Она отметила, что Германия приложила огромные усилия для избавления зависимости от России в энергетическом секторе в малые сроки. Поэтому пока не намерена снова возвращаться к этой зависимости, потому что энергетическая свобода является "большой ценностью".

Айнгорн также заявила, что Германия не собирается импортировать природный газ по одной из 4 веток трубопровода Nord Stream. По ее словам, "таких планов нет".

Представительница Минэкономики отметила, что Германия не закупает сжиженный газ у России. Однако не стала отрицать, что в объемах газа, который закупают коммерческие компании, могут содержаться "молекулы" российского LNG.

Важно! Также она сказала, что к переговорам, которые ведут США и Россия по газопроводу, "немецкое правительство никоим образом не вовлечено в такие переговоры и не имеет с этим ничего общего".