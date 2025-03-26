Лавров сделал заявление о возобновлении работы Северных потоков

В частности он заявил, что есть интерес восстановить "нормальную энергообеспеченность" и для Европы, а те, кто не позволит этого сделать, являются "больными или самоубийцами", пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Речь идет о Северных потоках,

– объяснил свои слова российский министр.

Он заявил, что "наверняка, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа". Однако. по его мнению, "это уже какой-то сюрреализм".

Лавров также добавил, что Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес.

В то же время люди вроде Роберта Габека, Урсулы фон дер Ляйен, Бориса Писториуса говорят, что ни за что не позволят восстановить Северные потоки. Это либо больные люди, либо самоубийцы,

– сделал заявление Сергей Лавров.