Евросоюз готовит новые санкции против России

Предложения по новым санкциям Евросоюз может представить уже в начале лета, пишет 24 Канал со ссылкой на EU Observer.

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По состоянию на сейчас Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций, но он "находится на очень ранней стадии". Об этом сообщили дипломатические источники.

В частности сейчас ожидаются предложения от Еврокомиссии. Они, вероятно, будут представлены в начале лета. Однако один из источников издания выразил сомнения относительно таких сроков, ведь следует учесть, "как будут развиваться мирные переговоры США, России и Украины".

Что известно о России и снятии санкций? 25 марта Россия заявила, что США согласились помочь ей снять ряд санкций в отношении продовольствия, удобрений и судоходных компаний. В Кремле сказали, что соглашение будет зависеть от отмены ограничений, в частности введенных против Россельхозбанка.

Но Брюссель отклонил требование Москвы снять санкции с Россельхозбанка, заявив, что санкции останутся в силе до "безоговорочного вывода" войск России из Украины.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные санкции против Москвы должны оставаться в силе до тех пор, пока Кремль не прекратит войну.