Став багатієм: скільки б зараз мав грошей Гейніц якби не витратив біткойни на піцу 11 років тому
Ласло Гейніц прославився завдяки своїй транзакції з піцою та біткойнами. Тоді він замовив дві піци за 10 000 біткойнів і не підозрював, що витратив на це величезний потенційний статок.
Скільки тепер коштує піца Гейніца
Ще 18 травня 2010 року американець Ласло Гейніц на спеціальному форумі блокчейн-ентузіастів Bitcointalk, запропонував 10 000 біткойнів для того, хто принесе йому дві великих піци, без дивних рибних соусів. Через три дні на пропозицію відгукнувся Джеремі Стердівент, який виконав умову замовника і 22 травня отримав свої криптогроші.
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Цей день увійшов в історію, тому що це була найперша комерційна транзакція за час існування біткойна. До цього ніхто не купував нічого за токени.
У 2010 році 10 000 біткойнів котували приблизно 40 доларів, проте у травні 2021 року сума зросла до – 450 мільйонів доларів. Враховуючи те, що курс монети деколи сягав 65 000 доларів, то загальна вартість двох піц сягала – 650 мільйонів доларів.
Я захотів зробити це з піцою, бо для мене це була безкоштовна піца. Я отримував піцу за участь в open-source проєкті. Зазвичай, хобі є досить коштовними з точки зору фінансів і часу, але в моєму випадку воно приносило мені обід,
– розповів Гейніц.
До слова у 2010 році хлопець ще раз обміняв біткойни на піцу, тільки цього разу за 100 000 монет — або майже на 2,7 мільярда доларів.
Скільки зараз коштує біткойн
Станом на 30 травня 2023 року ціна за один біткойн становить 27 326 доларів – це на 1,76% більше ніж попереднього дня. Токени знаходяться на найвищій позначці за останніх 5 днів й прогнози щодо його подальшої вартості оптимістичні.
Трейдери вважають, що ціна за одну монету може зрости до 28 300 доларів.
Як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору
- 20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.
- Адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.
- Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.