Буде девальвація чи ні: чого чекати від курсу долара у 2024 році

Думки інвестиційних банкірів щодо того, яким буде курс долара у 2024 році розділилися. Дехто вважає, що на гривню чекає девальвація, а хтось не очікує, що валюта перетне позначку у 38 гривень.

Курс у 2024 році

Аналітики ICU спрогнозували, що у 2024 році курс долара буде на рівні 41 гривні. Засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак також очікує значну девальвацію національної валюти наприкінці 2024 року до 42 гривень за долар, тоді як протягом року вартість може триматися на рівні 40 гривень.

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Козак пояснив, що такі тенденції можливі, якщо в дії буде базовий сценарій за яким наступного року Україна має отримати більшу частину від 42 мільярдів доларів міжнародної підтримки, запланованої у держбюджеті.

Проте на думку заступника директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергія Фурси, курс не перетне позначку у 40 гривень, якщо міжнародна допомога надходитиме ритмічно й у повному обсязі.

Натомість керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій більш стриманий у своїх прогнозах. Зокрема він вважає, що НБУ зможе стримати курс долара у діапазоні 37,8 – 39,5 гривні, якщо Україна отримає хоча б 32 – 35 мільярдів доларів допомоги.

До слова, до кінця 2023 року Паращій спрогнозував офіційний курс на рівні 37,7 гривні.

Що з фінансовою допомогою

У 2024 році для української економіки стане викликом ризик зменшення обсягів міжнародної допомоги. Проте у грудні цього року варто чекати на протилежну ситуацію, зокрема нарощення темпів фінансування від міжнародних партнерів – це дозволить спокійно завершити бюджетний рік.

Ми очікуємо, що Україна отримає принаймні ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року. Це означає, що НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок. Та навіть може вдатися до суттєвих кроків у напрямку валютної лібералізації,

– сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Нині існують усі умови для помірної й керованої девальвації гривні.

Курс долара 15 грудня

Протягом доби курс долара дещо подешевшав – на 2 – 6 копійок. Лише продаж в обмінниках виріс, щоправда, всього на 1 копійку.