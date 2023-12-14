Чи буде допомога

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що наразі Україні потрібна ритмічність і достатність фінансової допомоги. За його словами, Україна у 2023 році досягла важливих успіхів і перейшла до вільного обміну валюти, передає 24 Канал.

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Нацбанк очікує, що ритмічність зовнішнього фінансування незабаром відновиться. Це пов'язано з успішним проведенням другого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування", яку розробив МВФ.

МВФ виступив у цій ситуації не лише, як кредитор, а й як певна платформа, яка об’єднує та верифікує результати діяльності уряду та НБУ,

— пояснює Андрій Пишний.

Такий результат був би неможливим без запевнення країн "Великої сімки" про продовження допомоги.

Якою буде допомога у 2024 році

Згідно з бюджетом України на 2024 рік, очікується, що міжнародна підтримка складе 43 мільярди доларів. Зокрема, вона передбачає 50 мільярдів євро, які Європейський союз планує надати Україні у вигляді кредиту до 2027 року.

Крім того, впродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшились на 10,8 мільярда доларів. Зараз вони становлять 38,8 мільярда доларів. Україна поповнює ці резерви шляхом зменшення кількості біженців, які виїжджають за кордон, партнерським кредитам і контролю капіталу, який рухається за кордон.