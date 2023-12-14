НБУ не бачить потреби в емісійному фінансуванні

Голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу з монетарної політики розповів, що згідно з домовленостями з МВФ емісійне фінансування є "крайнім заходом" до якого може вдатися регулятор, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова НБУ Ми не вбачаємо підстав для відновлення монетарного фінансування. Так ми бачимо, що ризики ритмічності фінансування реалізувалися до певної міри. Разом з цим відбувся другий успішний перегляд програми МВФ. Фундаментом програми є запевнення донорської коаліції щодо надання достатнього рівня фіндопомоги, щоб збалансувати бюджет.

У майбутньому НБУ розглядатиме ситуацію спираючись на виклики, які будуть актуальними на той момент. Тоді будуть напрацьовуватися необхідні варіанти рішень.

Транш від МВФ

Сьогодні, 14 грудня, МВФ надав Україні черговий транш на суму 900 мільйонів доларів.

Важливо пам’ятати й те, що програма з Міжнародним валютним фондом містить у собі не лише базовий сценарій який передбачає 115 мільярдів – обсяг фінансової підтримки, а й негативний сценарій, який визначає обсяг фінансового пакета в розмірі 140 мільярдів,

– додав Пишний.

Також ця програма передбачає чіткий перелік заходів, які потрібно буде вжити в разі, якщо ризики, визначені цією ж програмою, будуть реалізовані.