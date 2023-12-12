Що буде з курсом долара у 2024 році: прогноз від Fitch Rating

Є значна імовірність, що курс валют в Україні у 2024 році буде мати лише незначні коливання. Ситуація на фінансовому ринку має залишатися стабільною.

Яким буде курс у 2024 році

У Fitch Ratings вважають, що у наступному році в Україні може відбутися економічне зростання. Представники агенції зазначають, що на це вказує зниження відсоткової ставки від НБУ з 25% до 16%.

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Також позитивно на валютний ринок вплине перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу. Не можна не зауважити і зниження інфляції з 12,8% до 5,3%. У Fitch Ratings вважають, що вона вірогідно зростатиме у 2024 та 2025 роках. Ймовірно у цей період інфляція становитиме 9,1%.

Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій з капіталом,

– повідомляється у прогнозі

На фінансову ситуацію впливатиме і зростання ВВП. Fitch Ratings вважає, що до кінця 2023 цей показник становитиме 5,1%. Для порівняння, у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, ВВП скоротився на 29,1%.

Цікаво, що у бюджеті на наступний рік Кабмін зафіксував середній курс долара, на рівні 40,7 гривні. При цьому до кінця 2024 року долар може набути значення 42,1 гривні.