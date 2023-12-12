Каким будет курс в 2024 году

В Fitch Ratings считают, что в следующем году в Украине может произойти экономический рост. Представители агентства отмечают, что на это указывает снижение процентной ставки от НБУ с 25 до 16%.

Читайте также Беспокоиться не стоит: Украина продолжит получать международную денежную помощь

Также положительно на валютный рынок повлияет переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Нельзя не заметить и понижения инфляции с 12,8% до 5,3%. В Fitch Ratings считают, что она будет расти в 2024 и 2025 годах. Вероятно, в этот период инфляция будет составлять 9,1%.

Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривни к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом.

– сообщается в прогнозе

На финансовую ситуацию будет влиять и рост ВВП. Fitch Ratings считает, что к концу 2023 года этот показатель составит 5,1%. Для сравнения, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения ВВП сократился на 29,1%.

Интересно, что в бюджете на следующий год Кабмин зафиксировал средний курс доллара на уровне 40,7 гривны. При этом до конца 2024 года доллар может приобрести значение 42,1 гривны.