В НБУ розповіли, чи доцільно було вводити режим керованої гнучкості

У жовтні 2023 року Національний банк України перейшов від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості. Впродовж 2024 року зросли обсяги валютних інтервенцій, що поставило під сумнів доцільність такого переходу.

Перехід до режиму керованої гнучкості

В НБУ зазначають, що це рішення було свідомим і зваженим, оскільки було важливо уникнути накопичення економічних дисбалансів. Про у відповідь на питання журналістів 24 Каналу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

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Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Для нас надзвичайно важливо, щоб валютний курс виконував роль поглинача шоків, а не їх генератора. Як вже зазначалося, після переходу до гнучкого курсу ми побачили низку позитивних результатів. Перш за все, це покращення глибини функціонування ринку, тобто ситуація, коли операції на валютному ринку відбуваються між банками без участі Національного банку.

Також він додав, що кількість таких операцій між банками суттєво зросла:

у вересні-жовтні 2023 року обсяг таких операцій становив 30 мільйонів доларів;

станом на грудень обсяг досягнув близько 110 мільйонів доларів;

Цікаво! Пікові показники зафіксували у червні 2023 року – тоді обсяг становив 118 мільйонів доларів США.

Також значно скоротився розрив між готівковим і офіційним курсом:

у 2022 році він перевищував 20%;

у першому півріччі 2023 року становив понад 10%;

безпосередньо перед запровадженням керованої гнучкості знизився до рівня понад 5%.

Чи доцільно було переходити у гнучкий режим

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що на валютний ринок повинна була повернутися ринкова кон'юнктура, тобто баланс між попитом і пропозицією. Саме з цією метою Національний банк відмовився від фіксованого курсу та запровадив режим керованої гнучкості.

Андрій Пишний Голова НБУ Попри те, що зберігається значний дефіцит структурний приватного сектору, який ми відповідним чином компенсуємо, Наша присутність забезпечує стійкість валютного ринку, відповідним чином зрізаючи надмірні коливання. Але, як ми бачимо, рух курсу відбувається у два боки.

Зростання обсягів валютних інтервенцій

В Нацбанку наголошують, що валютні інтервенції безпосередньо залежать від обсягів міжнародної допомоги та бюджетних витрат. Минулого року Україна отримала значну міжнародну допомогу, а бюджетні витрати зросли на 15% проти 2023 року.

Збільшення інтервенцій, важливо наголосити, воно жодним чином не слугує маркером неефективності курсового режиму. Що б відбувалося, якби ми залишилися в режимі фіксованого курсу, як деякі експерти зазначають, що наше рішення по переходу до керованої гнучкості було неправильним? Ми б продовжували зіштовхуватись з ситуацією, яку ми спостерігали у 2022 році. Це, відповідно, зумовлювало б збільшення інтервенцій Національного банку і, як наслідком, зменшення резервів,

– пояснює Гелетій.

Що стосується резервів регулятора, то вони знаходяться на високому рівні, всі необхідні показники виконуються, запевняють в НБУ.