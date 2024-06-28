Долар та євро від НБУ залишилися майже без змін

Наприкінці робочого тижня Нацбанк трішки підвищив курс офіційних курсу – долар додав в ціні на 2 копійки, а євро на трішки більше.

Офіційний курс 28 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,53 гривні за долар. Вартість долара виросла на 2 копійки проти 27 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,35 гривні, що на 4 копійки більше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 1 липня:

долар – 40,45 гривні,

євро – 43,26 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 28 червня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,16 гривні , а продаж – 40,93 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,71 гривні, а продаж – 40,80 гривні.

Скільки коштуватиме долар у липні

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що з липня на ринку розпочнеться затишшя після суттєвої девальвації гривні у квітні та травні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ З огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

Банкір прогнозує, що на міжбанку долар буде на рівні 40 – 41 гривні, а євро – на рівні 43 – 45 гривень. Щодо готівкового ринку, то долар буде 40 – 41,2 гривні, а євро – 43 – 46 гривень за євро.

Водночас можемо припустити, що саме в липні стане помітним інфляційний тиск, викликаний здорожчанням "електротарифів" та зростанням акцизів на пальне. Однак у регулятора достатньо важелів, зокрема і через механізм валютних інтервенцій, щоб по максимуму нівелювати цей фактор впливу на валютний ринок,

– пояснює Лєсовий.

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