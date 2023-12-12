Курс долара до 2024 року: можливе несуттєве здешевшання

Останнім часом на валютному ринку спостерігається тенденція до наближення міжбанківського та готівкового курсів. Через це готівковий долар може почати дешевшати.

Що буде з курсом долара

Тарас Лєсовий розповів, що на валютному ринку попри часті коливання, ситуація буде передбачуваною. Також рішення НБУ скасувати обмеження на продаж валюти з 1 грудня спонукатиме утворення "єдиного" готівкового курсу. Натомість наближення свят може збільшити пропозицію на ринку готівки.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Таке припущення може бути цілком логічним з огляду на практику минулих років: зазвичай напередодні великих свят частина громадян здає якусь частину валютних накопичень для того, щоб придбати подарунки та все необхідне для святкувань.

Він додав, що на готівковому ринку курсові показники будуть формуватися з огляду на ситуацію на міжбанку з додаванням незначного відсотка вартості валюти до безготівкового курсу.

До слова, скорочення різниці між курсами є частиною "мінімізації множинності курсів" від НБУ.

Курс долара 12 грудня

Станом на 12 грудня курс долара зріс у діапазоні від 7 до 20 копійок. Проте купівля в обмінниках знизилася на 4 копійки.