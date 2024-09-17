Змінився чи ні: який курс долара до злотих

Курс доларів до злотих значно нижчий ніж аналогійний до гривні. Ймовірно, особи, які мають багато польської валюти, зможуть її продати вигідніше.

Курс долара у злотих

Станом на ранок 17 вересня, офіційний курс долара до гривні становить – 41,35 гривні. Натомість злоті сьогодні коштують – 10,77 гривні.

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Тож нині курс долара до євро, в середньому, становить – 3,84 злотої. Це на 5 копійок менше ніж 11 вересня, коли курс був піковим.