Чому піднявся курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу наголошує, що у другій половині вересня традиційно активізуються імпортери. У цей період вони готуються до підвищеного споживчого попиту в осінньо-зимовий період.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На цьому фоні середньоденний обсяг торгів зріс на 20 мільйонів доларів у порівнянні із позаминулим тижнем до 184 мільйонів доларів . А обсяг інтервенцій регулятора для покриття структурного дефіциту валюти склав 746 мільйонів доларів.

Золотько вважає, що курс змінювався і внаслідок доволі великих погашень раніше розміщених ОВДП, яке вивільнило гривневу ліквідність. Збільшення попиту призвело до поступового зростання котирувань на міжбанку: останні угоди у п’ятницю укладалися в межах 41,32 – 41,36 гривні за долар.

Готівковий ринок реагував на цей курсовий рух лінійно. Протягом тижня вартість валюти зростала синхронно котируванням на міжбанку, зберігаючи дистанцію у 15 – 20 копійок. І до п’ятниці готівковий курс продажу долара збільшився до 41,50 – 41,55 гривні за долар.

Відзначу, що хвиля розмов та чуток про ймовірну девальвацію гривні для зменшення дефіциту бюджету не змогла радикально змінити ситуацію на готівковому ринку. Тут попит залишається стійким, але у порівнянні із позаминулим тижнем обсяг чистої купівлі іноземної валюти українцями не демонстрував прискорення,

– уточнює банкірка.

Як зміниться курс долара на цьому тижні

Важливим чинником впливу на курсові тренди цього тижня може стати засідання комітету з монетарної політики НБУ та рішення щодо облікової ставки. Більшість учасників ринку схиляється до думки, що у вересні регулятор не змінюватиме її. Але це лише прогнози й будь-яке інше рішення регулятора може як надати підтримку гривні, так і підсилити попит.

На мою думку, все ж цього тижня значних змін очікувати не варто. Котирування на міжбанку знаходитимуться в діапазоні 41,10 – 41,60 гривень за долар. А вартість долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах коридору 41,30 – 41,80 гривень за долар,

– прогнозує Золотько.