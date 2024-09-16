Почему поднялся курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отмечает, что во второй половине сентября традиционно активизируются импортеры. В этот период они готовятся к повышенному потребительскому спросу в осенне-зимний период.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этом фоне среднедневной объем торгов вырос на 20 миллионов долларов по сравнению с позапрошлой неделей до 184 миллионов долларов. А объем интервенций регулятора для покрытия структурного дефицита валюты составил 746 миллионов долларов.

Золотько считает, что курс менялся и в результате довольно больших погашений ранее размещенных ОВГЗ, которое высвободило гривневую ликвидность. Увеличение спроса привело к постепенному росту котировок на межбанке: последние сделки в пятницу заключались в пределах 41,32 – 41,36 гривны за доллар.

Наличный рынок реагировал на это курсовое движение линейно. В течение недели стоимость валюты росла синхронно котировкам на межбанке, сохраняя дистанцию в 15 – 20 копеек. И к пятнице наличный курс продажи доллара увеличился до 41,50 – 41,55 гривны за доллар.

Отмечу, что волна разговоров и слухов о возможной девальвации гривны для уменьшения дефицита бюджета не смогла радикально изменить ситуацию на наличном рынке. Здесь спрос остается устойчивым, но по сравнению с позапрошлой неделей объем чистой покупки иностранной валюты украинцами не демонстрировал ускорения,

– уточняет банкир.

Как изменится курс доллара на этой неделе

Важным фактором влияния на курсовые тренды на этой неделе может стать заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение по учетной ставке. Большинство участников рынка склоняется к мнению, что в сентябре регулятор не будет менять ее. Но это только прогнозы и любое другое решение регулятора может как оказать поддержку гривне, так и усилить спрос.

По моему мнению, все же на этой неделе значительных изменений ожидать не стоит. Котировки на межбанке будут находиться в диапазоне 41,10 – 41,60 гривны за доллар. А стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах коридора 41,30 – 41,80 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.