Какой будет пенсия при минималке

В Украине пенсия для лиц с минимальной зарплатой и полным страховым стажем составляет не менее 40% от минимальной зарплаты. Учитывая то, что минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, пенсия должна быть не менее 3 200 гривен, однако правительство установило минимальный размер выплаты на уровне 3 370 гривен.

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В то же время для лиц, достигших 65-летнего возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа, минимальная пенсионная выплата составляет – 2 725 гривен. Впрочем, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которые выходят на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на увеличенную пенсионную выплату.

Обратите внимание! Сейчас в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. Из них более 3 миллионов получают пенсию в размере 3 тысячи гривен. Это означает, что почти каждый четвертый пенсионер получает именно такую сумму выплат.