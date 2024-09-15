У кого вырастет пенсия осенью

Осенью вырастут выплаты пенсионеров, имеющих право на надбавку по возрасту. Эта доплата предоставляется, если лицо соответствует определенным критериям.

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Требования для получения этой надбавки следующие:

пенсионер должен быть старше 70 лет;

он должен получить пенсионную выплату по возрасту;

его общая ежемесячная пенсионная выплата должна быть не больше чем 10 340,35 гривны.

Размер этой надбавки зависит от возраста лица. Сейчас она составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;

предоставляется надбавка в размере 300 гривен; лицам от 75 до 79 лет включительно начисляется 456 гривен;

начисляется 456 гривен; от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Такая надбавка назначается автоматически. То есть обращаться для ее получения самостоятельно в ПФУ не нужно.