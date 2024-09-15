У кого зросте пенсія восени

Восени зростуть виплати пенсіонерів, що мають право на надбавку за віком. Ця доплата надається, якщо особа відповідає певним критеріям.

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Вимоги для отримання цієї надбавки такі:

пенсіонер має бути старше 70 років;

він має отримати пенсійну виплату за віком;

його загальна щомісячна пенсійна виплата має бути не більшою ніж 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки залежить від віку особи. Зараз вона складає:

для осіб від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;

надається надбавка у розмірі 300 гривень; особам від 75 до 79 років включно нараховується 456 гривень;

нараховується 456 гривень; від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Така надбавка призначається автоматично. Тобто звертатись для її отримання самостійно у ПФУ непотрібно.