У кого зросте пенсія восени
Восени зростуть виплати пенсіонерів, що мають право на надбавку за віком. Ця доплата надається, якщо особа відповідає певним критеріям.
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Вимоги для отримання цієї надбавки такі:
- пенсіонер має бути старше 70 років;
- він має отримати пенсійну виплату за віком;
- його загальна щомісячна пенсійна виплата має бути не більшою ніж 10 340,35 гривні.
Розмір цієї надбавки залежить від віку особи. Зараз вона складає:
- для осіб від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;
- особам від 75 до 79 років включно нараховується 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Зверніть увагу! Така надбавка призначається автоматично. Тобто звертатись для її отримання самостійно у ПФУ непотрібно.