Чому у Китаї підвищують пенсійний вік

Підвищення пенсійного віку в Китаї розпочнеться з 1 січня 2025 року, але процес буде поступовим і триватиме 15 років. Для чоловіків пенсійний вік збільшать з 60 до 63 років, для жінок, зайнятих на звичайних посадах, – з 50 до 55 років, а для жінок-керівниць – з 55 до 58 років.

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Річ у тім, що пенсійний вік у Китаї є одним із найнижчих у світі, хоча середня тривалість життя в країні значно зросла: з 71 року у 2000 до 78 років у 2021 році. За прогнозами, до 2035 року частка населення віком 65 років і старше збільшиться до 30%, порівняно з 14,2% у 2021 році.

Зауважте! Підвищення пенсійного віку в Китаї дозволить розширити податкову базу та відтермінувати доступ до пенсійних виплат, що зменшить навантаження на державний бюджет.

Також для китайців, які працюють, збільшать суму обов'язкових відрахувань на пенсійні виплати, але їх доведеться платити вже 20 років, а не 15 років, як сьогодні. Це нововведення набуде чинності з 2030 року.