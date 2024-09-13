Чим вигідніший пізній вихід на пенсію

Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначає, що особи, які виходять на пенсію за віком пізніше можуть отримати збільшену виплату.

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Зростання основного розміру пенсії відбувається таким чином:

зростання на 0,5% відбувається за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, за умови, що відстрочення виходу на пенсію не перевищує термін 60 місяців;

на 0,75%, якщо термін більш як 60 місяців.

Зауважте! При розрахунках враховуються виключно повні місяці.

Хто може вийти на пенсію у 2024 році

Аби вийти на заслужений відпочинок, особа має набути мінімальну кількість стажу. Для кожного віку цей показник відрізняється.

Зараз ці мінімуми такі: